Industrieschau

Das Modell einer Industrieanlage auf der Hannover Messe 2024 (Archivbild) (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

Zur Eröffnungsfeier der Hannover Messe werden am Abend Bundeskanzler Merz sowie der Präsident des diesjährigen Partnerlandes Brasilien, Lula, erwartet. Bis Freitag zeigen mehr als 3.000 Aussteller auf dem Messegelände ihre Neuheiten. Themen sind etwa der Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Produktion sowie Robotik. Erstmals liegt ein Schwerpunkt auch auf dem Bereich Rüstung. Ab Montag ist das Gelände für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Im letzten Jahr zählte die Messe rund 127.000 Gäste.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.