Die "David"-Skulptur des Konzeptkünstlers Hans-Peter Feldmann - frei nach Michelangelo (picture alliance / dpa / Kunsthalle Düsseldorf)

Das bestätigte der Leiter der Kunsthalle Düsseldorf, Jansen, unter Berufung auf Feldmanns Familie. Bekannt war der Düsseldorfer vor allem für Werke, die sich den gängigen Erwartungen an Kunst widersetzen: So stellte Feldmann 2009 auf der Biennale in Venedig Alltagsdinge auf rotierenden Plattfomen aus, die er so beleuchtete, dass sie das namensgebende "Schattenspiel" erzeugten. Auch eine Skulptur, die Michelangelos David nachempfunden ist, zählt zu seinen Werken - sie ist rosa.

Feldmann wurde 1941 in Düsseldorf geboren und studierte Malerei an der Kunstschule in Linz. Wie jetzt bekannt wurde, starb er bereits am 26. Mai im Alter von 82 Jahren.

