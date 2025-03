Fans von Hansa Rostock - hier beim DFB-Pokalspiel gegen Hertha BSC im vergangenen August. (dpa / picture alliance / Voelker)

Die Vereinsführung gab bekannt, dass der Verkauf von Karten für Auswärtsspiele eingeschränkt wird. Demnach werden die Tickets ab sofort ausschließlich an Mitglieder verkauft. Diese können nur jeweils eine Karte erwerben. Der Klub will die Lage nach jedem Auswärtsspiel neu bewerten und behält sich vor, die Maßnahmen bei Bedarf zu verschärfen. Im schlimmsten Fall sollen alle Auswärtskarten an den gastgebenden Verein zurückgegeben werden.

"Es kotzt uns einfach nur noch an, dass wir fast wöchentlich mit Themen wie zerstörten Toilettenanlagen oder anderem Inventar beschäftigt sind", sagte der Rostocker Aufsichtsratsvorsitzende Sebastian Eggert. Damit müsse Schluss sein. "Es ist einfach nur noch frustrierend, sich bei anderen Vereinen entschuldigen zu müssen und vor allem massive Strafen zu zahlen." Nach Eggerts Angaben stößt der Vandalismus auch innerhalb der Hansa-Fanszene auf Kritik.

Im Ligaspiel am Sonntag bei Alemannia Aachen war es erneut zu Vorfällen gekommen: Sitzschalen wurden herausgerissen, Sanitäranlagen beschädigt. Schon im Auswärtsspiel bei Waldhof Mannheim sowie im Heimspiel gegen Dynamo Dresden hatte es solchen Vandalismus gegeben.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.