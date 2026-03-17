Früherer Bundestrainer

Der Fußball-Trainer Hansi Flick (Archivbild). (Federico Gambarini/dpa)

Zuvor hatte der frisch wiedergewählte Barça-Präsident Joan Laporta angekündigt, Flicks noch bis 2027 laufenden Vertrag zeitnah zu verlängern. Demnach soll der neue Kontrakt zunächst bis 2028 laufen. "Ich würde mich sehr freuen, wenn er die nächsten fünf Jahre bleiben würde", sagte der Funktionär dem Sender "RAC1".

Flick selbst hat mit Blick auf seine Vertragsverlängerung keine Eile, möchte sich lieber auf sportliche Ziele konzentrieren. "Ich bin hier sehr glücklich, aber ich muss erst mit meiner Familie reden. Es wird die Zeit kommen, dies alles zu diskutieren."

Der 61-Jährige ist seit Sommer 2024 Chefcoach der Katalanen und führte sie gleich in seiner ersten Saison zu Meisterschaft und Pokal. Zuvor gewann Flick mit dem FC Bayern München zahlreiche Titel, ehe er von 2021 bis 2023 die deutsche Nationalmannschaft betreute.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.