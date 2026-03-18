Früherer Bundestrainer
Hansi Flick spricht über Karriereende: "Barça ist mein letzter Job"

Der frühere Bundestrainer Hansi Flick hat ein Karriereende nach seinem jetzigen Engagement als Coach beim spanischen Meister FC Barcelona angedeutet. Er habe nicht im Kopf, noch einmal woanders hinzugehen, sagte der 61-Jährige. "Das ist mein letzter Club, es ist mein letzter Job."

    Der Trainer Hansi Flick steht in einem Stadion. Er trägt Kopfhörer im Ohr und schaut schräg nach rechts in die Kamera.
    Der Fußball-Trainer Hansi Flick (Archivbild). (Federico Gambarini/dpa)
    Zuvor hatte der frisch wiedergewählte Barça-Präsident Joan Laporta angekündigt, Flicks noch bis 2027 laufenden Vertrag zeitnah zu verlängern. Demnach soll der neue Kontrakt zunächst bis 2028 laufen. "Ich würde mich sehr freuen, wenn er die nächsten fünf Jahre bleiben würde", sagte der Funktionär dem Sender "RAC1".
    Flick selbst hat mit Blick auf seine Vertragsverlängerung keine Eile, möchte sich lieber auf sportliche Ziele konzentrieren. "Ich bin hier sehr glücklich, aber ich muss erst mit meiner Familie reden. Es wird die Zeit kommen, dies alles zu diskutieren."
    Der 61-Jährige ist seit Sommer 2024 Chefcoach der Katalanen und führte sie gleich in seiner ersten Saison zu Meisterschaft und Pokal. Zuvor gewann Flick mit dem FC Bayern München zahlreiche Titel, ehe er von 2021 bis 2023 die deutsche Nationalmannschaft betreute.
    Diese Nachricht wurde am 18.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.