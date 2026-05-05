Atlantischer Ozean

Das Kreuzfahrtschiff MV Hondius liegt vor dem Hafen von Praia, der Hauptstadt von Kap Verde, vor Anker. (AFP / -)

Wie die Weltgesundheitsorganisation mitteilte, haben sich mutmaßlich sieben Menschen mit dem Erreger infiziert. Drei Passagiere seien gestorben, darunter ein deutscher Staatsbürger. Eine weitere Person werde derzeit intensivmedizinisch in Johannesburg in Südafrika behandelt. Es sei möglich, dass sich die Menschen auf dem Schiff gegenseitig mit dem Virus angesteckt hätten, teilte die WHO weiter mit. Dies sei sehr selten. Hantaviren werden in der Regel durch infizierte Nagetiere übertragen, etwa durch den Kontakt mit Urin, Kot oder Speichel.

Das Kreuzfahrtschiff MV Hondius liegt derzeit vor der Küste des westafrikanischen Inselstaats Kap Verde. An Bord befinden sich 149 Menschen.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.