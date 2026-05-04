Das Kreuzfahrtschiff MV Hondius liegt vor dem Hafen von Praia, der Hauptstadt von Kap Verde, vor Anker. (AFP / -)

Wie das südafrikanische Gesundheitsministerium mitteilte, wird ein schwer erkrankter Passagier in einem Krankenhaus in Johannesburg behandelt. Der Verdacht auf eine Infektion mit dem Hanta-Virus sei bestätigt. Zuvor hatte die Weltgesundheitsorganisation mitgeteilt, dass drei Menschen gestorben seien, die sich mutmaßlich mit dem Erreger infiziert hätten. Drei weitere Personen an Bord des niederländischen Schiffes seien erkrankt. Das Kreuzfahrtschiff liegt derzeit vor dem westafrikanischen Inselstaat Kap Verde.

Hanta-Viren werden durch infizierte Nagetiere übertragen, etwa durch den Kontakt mit Urin, Kot oder Speichel. Die Übertragung von Mensch zu Mensch ist äußerst selten.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.