Das Kreuzfahrtschiff "Hondius" läuft in den Hafen von Rotterdam ein. (picture allianc/AP Photo/Patrick Post)

Dort haben die Behörden ein Quarantänedorf errichtet, in dem die verbliebenen 25 Crewmitglieder und zwei Ärzte isoliert werden. Die Rumpfmannschaft hatte das Schiff nach der Evakuierung der Passagiere in Teneriffa nach Rotterdam gebracht. Auch das Kreuzfahrtschiff soll umfassend gereinigt und desinfiziert werden.

Bei dem Hantavirusausbruch waren drei Menschen gestorben, darunter eine Deutsche. Eine Französin befindet sich noch in kritischem Zustand. Insgesamt wurden elf Infektionen bekannt. Die WHO hatte die seltene von Mensch zu Mensch übertragbare Variante bestätigt. In der Regel werden Hantaviren durch infizierte Nagetiere übertragen, etwa durch den Kontakt mit Urin, Kot oder Speichel.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.