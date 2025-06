Auszeichnung

Seit mehr als 30 Jahren ist Hape Kerkeling als Komiker, Autor und Moderator erfolgreich - jetzt wird er mit dem Jacob-Grimm-Preis ausgezeichnet. (Archivfoto vom November 2024). (imago / Future Image / Robert Schmiegelt)

Zur Begründung teilte die Stiftung mit, Kerkeling sei ein "großer Sprachartist", der einen "äußerst kreativen, sensiblen und variationsreichen Umgang mit der deutschen Sprache" pflege.

Er habe außerordentliche Sprachkunstwerke geschaffen, seine Sprache sei zugleich von "großer Authentizität, Leichtigkeit und Tiefe geprägt". Die Preisverleihung findet am 27. September in Baden-Baden statt. Die Laudatio hält die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann.

Weitere Preisträger

Den mit 5.000 Euro dotierten Initiativpreis Deutsche Sprache erhält das Projekt "Echt absolut - Literarisches Übersetzen mit Jugendlichen". Es soll Jugendlichen unter professioneller Anleitung den Prozess des Übersetzens näherbringen. Der undotierte Institutionenpreis geht an das Zentrum für vorsprachliche Entwicklung und Entwicklungsstörungen an der Uni Würzburg. Es sei die einzige klinische Forschungseinrichtung in Deutschland, die Babylaute ab der Geburt analysiere, hieß es.

Der Kulturpreis Deutsche Sprache wird seit 2001 jährlich vergeben. Zu den bisherigen Preisträgern des Jacob-Grimm-Preises gehören etwa die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim, der Sänger Udo Lindenberg und die Schriftstellerin Cornelia Funke.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.