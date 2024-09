US-Wahlkampf

Die Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten, Kamala Harris (Julia Nikhinson / AP / dpa / Julia Nikhinson)

Die frühere Kongressabgeordnete Cheney kündigte auf einer Veranstaltung an der Duke University in Durham im Bundesstaat North Carolina an, bei den Wahlen am 5. November für Harris zu stimmen. Wegen der Gefahr, die der republikanische Bewerber Trump darstelle, werde sie nicht für ihn votieren. Als Konservative und jemand, die an die Verfassung glaube und sie schätze, habe sie sich das gut überlegt. Liz Cheney ist Tochter des früheren republikanischen Verteidigungsministers und Vizepräsidenten Dick Cheney.

Tags zuvor hatte Harris bereits die Unterstützung von Jimmy McCain erhalten, dessen Vater John McCain im Jahr 2008 Präsidentschafts-Kandidat der Republikaner war.

