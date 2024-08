US-Wahlkampf

US-Vizepräsidentin Harris: Klares Bekenntnis zu Israel - aber auch Kritik. (Julia Nikhinson / AP / dpa / Julia Nikhinson)

Als Beispiele nannte sie den Kampf gegen die Inflation, Steuererleichterungen für Familien und Hilfen für kleine Unternehmen. Zugleich verteidigte Harris Positionen, die im linken Parteiflügel kritisch gesehen werden. So wolle sie etwa anders als früher nicht mehr das Gas-Fracking verbieten.

Auch sprach sie sich für härtere Maßnahmen gegen illegale Einwanderung an der Südgrenze zu Mexiko aus und zeigte sich darüber hinaus offen, moderate Republikaner in ihr Kabinett aufzunehmen, auch um das gespaltene Land zu einen.

In der Außenpolitik forderte Harris ein baldiges Abkommen für einen Waffenstillstand im Gazastreifen und eine Freilassung der Geiseln aus der Gewalt der Terrororganisation Hamas. Harris wurde bei dem CNN-Interview von ihrem Vizekandidaten Walz begleitet, der jedoch nur zu einigen wenigen Punkten seiner Wahlkampf-Führung befragt wurde.

Der Kandidat der oppositionellen Republikaner, der frühere Präsident Trump, sprach Harris in einer ersten Reaktion Führungsstärke ab. Seine Konkurrentin habe nicht den Eindruck erweckt, auf Augenhöhe mit Machthabern wie Nordkoreas Kim Jong Un oder Chinas Xi Jing Ping sprechen zu können.

