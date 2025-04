Die teils umstrittenen Wirtschaftsreformen des argentinischen Präsidenten Milei bringen erste Erfolge. (picture alliance / NurPhoto / Nicolas Suarez)

Privatpersonen können unbegrenzt US-Dollar kaufen, wie Wirtschaftsminister Caputo mitteilte. Bislang war der Umtausch auf 200 Dollar pro Monat begrenzt. Statt eines festgesetzten Wechselkurses soll sich der Kurs des argentinischen Peso künftig je nach Angebot und Nachfrage in einem gewissen Rahmen frei bewegen.

Zuvor hatte der Internationale Währungsfonds der Regierung in Buenos Aires einen neuen Kredit in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar gewährt. Argentinien ist der größte Schuldner des IWF. Die Weltbank und die Iateinamerikanische Entwicklungsbank sagten weitre Kredite in Höhe von 12 Milliarden Dollar zu. Die Beträge verteilen sich auf einen Zeitraum von mehreren Jahren.

Argentiniens Präsident Milei verfolgt seit seinem Amtsantritt im Dezember 2023 ein radikales Reformprogramm. Damit gelang es ihm, die Inflation deutlich zu senken und einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.