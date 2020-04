Zu Beginn der Coronaviruskrise sind viele Freiberufler, Selbständige und Künstler schnell in den Genuss staatlicher Soforthilfen gekommen. Allerdings dürfen sie speziell die Zuschüsse der Bundesregierung nur für echte Betriebskosten wie das angemietete Büro ausgegeben und nicht für die allgemeine Miete der vier Wände, in denen die Familie lebt.

Viele Kleinunternehmer finanzieren jedoch ihren eigenen Lebensunterhalt und den ihrer Familien nur aus ihrem Gewinn. Und der fällt in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen, Café-Schließungen und vollständigem Veranstaltungsverbot in der analogen Welt komplett weg.

Für Ausgaben wie Miete der Privatwohnung oder Krankenversicherungsbeiträge verweist die Bundesregierung auf den befristet erleichterten Zugang zum Arbeitslosengeld II, auch Hartz IV genannt und andere Sozialleistungen wie Wohngeld. Wie einfach ist der Zugang zu diesen staatlichen Sozialleistungen in der Praxis? Wie sieht die befristet vereinfachte Vermögenprüfung aus? Wird das Geld so schnell überwiesen wie es nötig ist? In welchen Fällen dürfen öffentliche Coronahilfen für den privaten Lebensunterhalt genutzt werden? Ihre Fragen beantworten Jan Tengeler und seine Gäste:

Rosita Kuerbis, Beraterin Kreativwirtschaft

Branko Bretsche, Verband der Gründer und Selbstständigen Deutschland (VGSD) e.V

Ingo Zielonkowsky - Jobcenter Düsseldorf

Werner Hesse, Paritätischer Gesamtverband



Hörerfragen sind willkommen: