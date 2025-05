Universität

Harvard darf laut US-Bundesgericht weiter ausländische Studenten aufnehmen

Eine US-Bundesrichterin hat das Verbot zur Aufnahme ausländischer Studenten in Harvard vorerst gekippt. Die Regierung von Präsident Trump dürfe die Austauschprogramme der Eliteuniversität nicht aufheben, hieß es in der Entscheidung. Harvard hatte die Klage vor dem US-Bezirksgericht in Massachusetts eingereicht.