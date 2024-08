Studenten hatten darauf gedrängt, sich von der Familie Sackler wegen ihrer Verbindung zur Opioid-Epidemie zu distanzieren. (imago images / Depositphotos / wolterke)

Das Kunstmuseum und das Gebäude auf dem Harvard-Campus, das Teil der Fakultät für Kunst und Wissenschaft ist, sind nach Arthur Sackler benannt. Dieser starb 1987, fast ein Jahrzehnt bevor das Unternehmen seiner Familie, Purdue Pharma, mit der Vermarktung und dem Verkauf des Schmerzmittels OxyContin begann.

In den USA wird unterschiedlich mit dem Namen Sackler umgegangen. Das Metropolitan Museum of Art in New York entfernte den Namen von vielen seiner Galerien, einschließlich des Sackler-Flügels, und verpflichtete sich, keine Geschenke der Familie und von Purdue Pharma mehr anzunehmen. Das Smithsonian National Museum of Asian Art hingegen besteht aus zwei Galerien, von denen eine weiterhin Arthur M. Sackler Gallery heißt.

