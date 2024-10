Gedenken an Anschlag von Halle

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff (CDU) erinnert an die Opfer von Halle (Archivbild) (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Klaus-Dietmar Gabbert)

Gedenken bedeute auch Verantwortung, sagte der CDU-Politiker. In Schulen, in sozialen Medien und im öffentlichen Diskurs müsse man dafür eintreten, dass Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus keinen Raum finden.

Am 9. Oktober 2019 hatte ein Rechtsextremist versucht, die Synagoge in Halle zu stürmen, als dort die Feierlichkeiten zu Jom Kippur stattfanden. Als er an der gesicherten Tür der Synagoge scheiterte, erschoss er eine Passantin auf der Straße und stürmte einen Imbiss in der Nähe, wo er einen 20-jährigen Mann tötete. Der Attentäter wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt.

