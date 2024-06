Reiner Haseloff (CDU), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt (Archivbild). (IMAGO / Future Image / Frederic Kern)

Dass die AfD versuche, Europa infrage zu stellen, müsse alle herausfordern, sagte der CDU-Politiker im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Alles, was Deutschland seit der Wiedervereinigung erfahren habe, habe es Europa zu verdanken. Haseloff bezeichnete die AfD als populistische, rassistische und mit faschistoiden Elementen versehene Partei.

Zur Begründung der Wahlerfolge der AfD in den ostdeutschen Bundesländern führte Haseloff ein soziales Umfeld an, in dem vieles noch nicht stabilisiert sei. Zudem seien viele Menschen verunsichert. Ein Großteil des jetzigen Protestpotentials ist nach Einschätzung des Ministerpräsidenten auch dem Unvermögen der Politik geschuldet. Diese vermittle nach außen, dass sie wichtige Themen nicht im Griff habe.

