Ostdeutschland

Reiner Haseloff (CDU), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt (Klaus-Dietmar Gabbert/dpa)

Man werde darüber mit Bundeskanzler Merz sprechen, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Es müsse dringend eine Modifizierung des Verbrennerverbots kommen.

Die EU hat beschlossen, dass ab 2035 nur noch Neuwagen zugelassen werden sollen, die im Betrieb kein klimaschädliches CO2 ausstoßen. Haseloff plädiert dafür, dass bestimmte Hybrid-Lösungen länger möglich sein sollen. Es dürfe nicht nur Schwarz-Weiß-Lösungen geben, so der Regierungschef. Zudem müsse man erneut darüber beraten, wie die energieintensive Industrie mehr unterstützt werden könne.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.