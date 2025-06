Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Feußner wurde aus ihrem Amt entlassen (Archivbild). (IMAGO / dts Nachrichtenagentur / IMAGO / dts Nachrichtenagentur)

Die Staatskanzlei in Magedburg teilte mit, der Schritt sei auf Ersuchen der CDU erfolgt. Feußner werde dem Landtag weiter als Abgeordnete angehören. Hintergrund ist ein wochenlanger Konflikt zwischen ihr und Teilen der CDU-Landtagsfraktion, die Feußner Alleingänge vorwarfen. Dabei ging es etwa um die Bezahlung zusätzlicher Stunden von Lehrkräften, Mindestschülerzahlen an Schulen und eine Abschaffung von Skikursen im Sportunterricht. Anfang des Monats hatte Haseloff die Beteiligten noch zu einem Krisengespräch in die Staatskanzlei eingeladen.

Neuer Bildungsminister soll der Schulleiter eines Gymnasiums in Halle, Riedel, werden. Er wird der Öffentlichkeit am Mittwoch von Haseloff und dem CDU-Landesvorsitzenden Schulze vorgestellt.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.