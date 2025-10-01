AfD-Umfragehoch

Reiner Haseloff (CDU), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt (Klaus-Dietmar Gabbert/dpa)

Wo diese zusammenstehe, werde es auch keinen Ministerpräsidenten dieser Partei geben, sagte der CDU-Politiker der Zeitschrift "Stern". Die AfD wolle ein völlig anderes Land - mit Folgen für Bildung, Finanzen, Polizei und Justiz. Auf diese Weise könne ein System an der Wahlurne zu Fall gebracht werden, warnte Haseloff. Das einzig Positive an solchen Umfragen sei, dass jetzt alle wüssten, dass es "ums Ganze" gehe. Zugleich schloss der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt abermals eine Zusammenarbeit mit der AfD aus.

In diesem Zusammenhang forderte Haseloff auch tiefgreifende Reformen. Deutschland habe zwar den komfortabelsten Sozialstaat der Welt, sei aber wirtschaftlich nicht mehr Weltspitze.

