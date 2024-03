Nach Trennung von Kovac

Der neue Wolfsburger Trainer: Ralph Hasenhüttl (Archivbild). (picture alliance / empics / Isaac Parkin)

Wie der Verein mitteilte, unterschrieb Hasenhüttl einen mehrjährigen Vertrag. Der 56-Jährige werde am Montag vorgestellt und leite bereits am Dienstag sein erstes Training in Wolfsburg, hieß es weiter. Hasenhüttl soll den in diesem Jahr noch sieglosen VfL zunächst aus der Abstiegszone herausführen und spätestens in der nächsten Saison wieder die Ziele verfolgen, die sein Vorgänger Kovac nicht erreichte: einen Platz in einem internationalen Wettbewerb. Unter Kovac gewann der VfL nur zwei der vergangenen 20 Bundesliga-Spiele.

Hasenhüttl war früher Stürmer der zweiten Mannschaft von Bayern München und führte als Trainer den FC Ingolstadt 2015 in die erste Liga sowie RB Leipzig 2017 als Aufsteiger in die Champions League. Von 2018 bis 2022 arbeitete er für den FC Southampton in der englischen Premier League.

