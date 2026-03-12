Wie die Deutsche Bahn mitteilte, läuft der Zugverkehr jedoch nur langsam wieder an. Derzeit seien noch nicht alle Gleise befahrbar. Reisende müssten sich weiter auf Einschränkungen einstellen. So würden Züge in Fahrtrichtung Köln teilweise nicht in Duisburg halten.
Bei Bauarbeiten war eine amerikanische Zehn-Zentner-Bombe entdeckt worden, die gestern kontrolliert gesprengt wurde. Es war der zweite Bombenfund an dem Bahnhof binnen zwei Tagen.
Diese Nachricht wurde am 12.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.