Iran-Krieg

Eine saudi-arabische Fahne weht auf dem Berg Hira in der Nähe von Mekka (Archivbild). (picture alliance / dpa / EPA / Fazry Ismail)

Das Verteidigungsministerium des Königreichs teilte mit, es habe insgesamt drei auf Riad abgefeuerte Raketen gegeben. Eine davon wurde abgefangen, während die beiden anderen Raketen der Mitteilung zufolge in unbewohntem Gebiet einschlugen. Die Herkunft ist unklar. Die arabischen Nachbarstaaten des Iran wurden jedoch immer wieder zum Ziel iranischer Attacken im Zuge des Kriegs zwischen Israel, den US-Truppen und dem Iran. Unterdessen hat Saudi-Arabien mehrere iranische Botschaftsangehörige sowie einen hochrangigen Offizier des Landes verwiesen.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.