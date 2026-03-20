Gesundheitskosten

Krankenversicherungskarten der verschiedenen Unternehmen. (picture alliance / Jens Kalaene / dpa-Zentralbild / dpa / Jens Kalaene)

Es werde Zeit, dass die Kassen endlich den Rotstift bei sich selbst ansetzten, statt immer nur bei der Versorgung ihrer Versicherten, sagte der Bundesvorsitzende des Verbandes, Blumenthal-Beier, der "Rheinischen Post". Mittelfristig müssten die Kassen ihre Verwaltungskosten dringend halbieren. Die Kassen könnten ja mal ihre Mitglieder fragen, wofür sie ihre Beiträge lieber zahlten: dafür, dass sie auch in Zukunft noch eine Hausarztpraxis fänden oder dafür, 90 Kassen zu finanzieren.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.