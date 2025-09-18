Gesundheit

Hausärzte fordern Reformen im Gesundheitssystem. (picture alliance / dpa / Sebastian Kahnert)

Der Hausärzteverband erklärte in Berlin, die konkreten Folgen der demografischen Veränderungen in der Bevölkerung seien in den Praxen längst spürbar. Je älter ein Mensch sei, desto mehr chronische Erkrankungen träten auf, und desto mehr Medikamente müssten aufeinander abgestimmt werden. Das Rad müsse nicht neu erfunden werden, betonte der Verband. Gerade ältere und chronisch Kranke könnten von der etablierten hausarzt-zentrierten Versorgung profitieren.

Bundeskanzler Merz hatte vor wenigen Tagen erklärt, dass die Deutschen nach seiner Meinung zu oft zum Arzt gingen. Mit durchschnittlich zehn Arztbesuchen pro Kopf und Jahr erreiche Deutschland einen "einsamen europäischen Rekord".

