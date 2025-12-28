Putschversuch

Pro-Bolsonaro-Demonstranten stürmten am 9. Januar 2023 das Kongressgelände und den Präsidentenpalast in Brasilia. (picture alliance / AA / Joedson Alves)

Seine Unterstützer hätten unter anderem bei der Planung für einen Umsturz gegen Bolsonaros Nachfolger Lula da Silva geholfen, heißt es in der Begründung. Zudem hätten sie Falschinformationen in Onlinemedien verbreitetet oder gewalttätige Aktionen organisiert. Im Hausarrest dürfen die Verurteilten keinen Besuch empfangen, Onlinemedien nicht mehr nutzen und nicht mit Menschen in Kontakt treten, gegen die ebenfalls ermittelt wird. Zudem mussten sie ihre Ausweise und Waffenscheine abgeben.

Im Januar 2023 waren in der Hauptstadt Brasilia hunderte Anhänger Bolsonaros nach dessen Wahlniederlage in das Oberste Gericht, den Präsidentenpalast und den Kongress eingedrungen.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.