Verteidigung

Die unbemannten Flugkörper sollen der Bundeswehr-Brigade in Litauen bei der Abschreckung gegen Russland helfen. Es gibt Kritik an dem Geschäft, weil der US-Investor Thiel an einer der beiden deutschen Herstellerfirmen beteiligt ist. Thiel steht Rechtspopulisten nahe.
Die Bundeswehr testet die Drohnen bereits. Sie sind mit einem Sprengkopf bestückt und können längere Zeit über einem Zielgebiet kreisen, bis ihnen ein Ziel zugewiesen wird, auf das sie dann niederstürzen.
Diese Nachricht wurde am 25.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.