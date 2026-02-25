Verteidigung
Haushaltsausschuss befasst sich mit Kamikazedrohnen für Bundeswehr

Der Haushaltsausschuss des Bundestages entscheidet heute über den Kauf von mehreren Tausend Kamikazedrohnen für die Bundeswehr.

    Sitzungsraum des Haushaltsausschusses zum Bundeshaushalt 2026 von außen. Die Fraktionen nehmen letzte Änderungen am Etatentwurf vor, bevor er im Bundestag zur Abstimmung steht
    Die unbemannten Flugkörper sollen der Bundeswehr-Brigade in Litauen bei der Abschreckung gegen Russland helfen. Es gibt Kritik an dem Geschäft, weil der US-Investor Thiel an einer der beiden deutschen Herstellerfirmen beteiligt ist. Thiel steht Rechtspopulisten nahe.
    Die Bundeswehr testet die Drohnen bereits. Sie sind mit einem Sprengkopf bestückt und können längere Zeit über einem Zielgebiet kreisen, bis ihnen ein Ziel zugewiesen wird, auf das sie dann niederstürzen.
    Diese Nachricht wurde am 25.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.