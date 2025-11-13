Bundestag
Haushaltsausschuss berät abschließend über Etat 2026

Der Haushaltsausschuss des Bundestags nimmt heute letzte Änderungen am Etatplan für das kommende Jahr vor.

    "Haushaltsausschuss" ist auf einer Tür im Paul-Löbe-Haus zu lesen.
    Abschließende Beratungen im Haushaltsausschuss (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)
    In der sogenannten Bereinigungssitzung werden unter anderem die Ergebnisse der jüngsten Steuerschätzung eingearbeitet. Der Entwurf von Bundesfinanzminister Klingbeil sieht Ausgaben in Höhe von rund 520 Milliarden Euro vor.
    Die Beratungen im Ausschuss dürften sich bis tief in die Nacht ziehen. Die Ergebnisse wollen die Fraktionen am Freitag vorstellen. Der Bundestag soll dann übernächste Woche endgültig über den Haushalt abstimmen. 
