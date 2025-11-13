In der sogenannten Bereinigungssitzung werden unter anderem die Ergebnisse der jüngsten Steuerschätzung eingearbeitet. Der Entwurf von Bundesfinanzminister Klingbeil sieht Ausgaben in Höhe von rund 520 Milliarden Euro vor.
Die Beratungen im Ausschuss dürften sich bis tief in die Nacht ziehen. Die Ergebnisse wollen die Fraktionen am Freitag vorstellen. Der Bundestag soll dann übernächste Woche endgültig über den Haushalt abstimmen.
Diese Nachricht wurde am 13.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.