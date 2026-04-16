Bundestag vergibt Großauftrag an Rüstungsunternehmen Rheinmetall. (picture alliance / Snowfield Photography / D. Kerlekin / Snowfield Photography)

Der Haushaltsausschuss des Bundestags genehmigte einen Großauftrag an den Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Im Februar hatte der Bundestag bereits die Anschaffung von Drohnen der deutschen Unternehmen Helsing und Stark Defence beschlossen. Die unbemannten Flugkörper sollen der Bundeswehr-Brigade in Litauen bei der Abschreckung gegen Russland helfen. Das Drohnenmodell von Rheinmetall lauert über seinem Ziel und greift auf Befehl an. Im Militärjargon werden sie daher auch als Kamikaze-Drohnen bezeichnet.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.