Zuletzt waren noch die staatlichen Notschlepper gegen kommerzielle Schiffe ausgetauscht worden. Die Lage gilt als stabil, es herrscht keine akute Gefahr mehr.

Der Tanker mit fast 100.000 Tonnen Öl an Bord war am Freitag in der Ostsee nördlich von Rügen havariert. Er liegt inzwischen an einer gesicherten Position vor dem Stadthafen Sassnitz. Die "Eventin" soll dort so lange bleiben, bis über das weitere Vorgehen entschieden ist.

