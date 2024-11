Der Investor Bessent engagierte sich bereits im Wahlkampf für Trump. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Matt Kelley)

Bessent ist Chef der Key Square Group und hat sich für eine Ausweitung der Steuersenkungen aus Trumps erster Amtszeit ausgesprochen. Er will demnach die Vorherrschaft der USA im Energiebereich wiederherstellen und das Haushaltsdefizit in Angriff nehmen. Der 62-jährige Investor war in der Vergangenheit bereits als wirtschaftlicher Berater für Trump tätig. Trump sagte, Bessent solle unter anderem die Ungleichgewichte im Außenhandel abstellen.

Für den Posten des Finanzministers hatte sich auch der Trump-Vertraute Lutnick ins Gespräch gebracht. Er war dabei unter anderem vom Tech-Milliardär Musk unterstützt worden. Trump nominierte Lutnick jedoch für das Amt des Handelsministers.

Der Chef des Finanzministeriums leitet auch die US-Finanzsanktionspolitik, beaufsichtigt den von den USA geführten Internationalen Währungsfonds, die Weltbank und andere internationale Finanzinstitutionen und ist für die Überprüfung ausländischer Investitionen in den USA im Hinblick auf die nationale Sicherheit zuständig.

