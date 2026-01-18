Handball-EM

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason steht nach der Niederlage im EM-Vorrundenspiel gegen Serbien in der Kritik. (picture alliance / dpa / Kessler-Sportfotografie / Jürgen Kessler)

Dem Isländer war in der zweiten Halbzeit beim Stand von 25:26 ein folgenschweres Missgeschick passiert: Er hatte während eines Angriffs der Deutschen den sogenannten Auszeit-Buzzer um Sekundenbruchteile zu früh gedrückt. Der erfolgreiche Torwurf von Kapitän Knorr zum Ausgleich wurde nicht gewertet, weil der Ball die Torlinie noch nicht überquert hatte. Die deutsche Mannschaft verlor das Spiel schließlich mit 27:30 und steht in ihrer Gruppe vor dem Aus.

Knorr: "Natürlich brodelt es in einem"

"Das geht auf meine Knappe", gab Gislason zu und forderte von seiner Mannschaft einen Sieg gegen den Gruppenersten Spanien mit mindestens drei Toren. Doch es war nicht nur der Auszeit-Fauxpas, der dem Bundestrainer Kritik einbrachte. Dass die Mannschaft eine komfortable 17:13-Halbzeitführung verspielte, brachte Kapitän Knorr in Rage, der in der zweiten Halbzeit weitgehend auf der Bank sitzen musste: "Natürlich brodelt es in einem, wenn man da draußen sitzt und nicht helfen kann." Weiter sagte Knorr: "Wir haben die Serben in der ersten Halbzeit überrannt – und dann ändern wir alles. Das verstehe ich nicht". Namentlich erwähnte der 25-Jährige den Trainer nicht, aber die Botschaft dürfte dennoch klar gewesen sein.

Auch andere Experten wie die Ex-Nationalspieler Kraus und Kretzschmar kritisierten die taktische Ausrichtung der deutschen Mannschaft.

Alles oder Nichts

Für Deutschland geht es im letzten Gruppenspiel gegen Spanien um alles oder nichts. Derzeit führt Spanien die Tabelle mit 4:0 Punkten an, dahinter folgen Serbien und Deutschland (beide 2:2). Österreich ist mit 0:4 Zählern Letzter. Die ersten beiden Teams kommen weiter.

Will sich die DHB-Auswahl nicht auf die Schützenhilfe der Österreicher verlassen, muss gegen Spanien ein Sieg mit mindestens drei Toren Unterschied her. Dann wäre der Olympia-Zweite im Falle eines Sieges von Serbien beim Dreiervergleich definitiv Gruppenzweiter vor Spanien. Optimal wäre, wenn die DHB-Auswahl gegen Spanien gewinnt und Serbien zuvor gegen Österreich maximal unentschieden spielt. Nur dann würde das deutsche Team mit 2:0 Punkten in die Hauptrunde starten.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.