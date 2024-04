Wetter

Heftige Schneefälle in Teilen Deutschlands - viele Unfälle auf rutschigen Straßen

Starke Schneefälle und Glatteis haben in Teilen Deutschlands zu massiven Verkehrsbehinderungen und Unfällen geführt. Bei Kassel war nach Angaben der Polizei die Autobahn 7 in Richtung Norden am Vormittag aufgrund festgefahrener und liegengebliebener Fahrzeuge voll gesperrt. Auch in anderen Landesteilen kam es zu Unfällen.