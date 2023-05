Überschwemmungen in Kroatien. (Deutschlandradio)

Rettungskräfte und Hunderte Soldaten wurden in die betroffenen Gebiete entsandt. In der Kleinstadt Obrovac wurde der Unterricht abgesagt, weil Wasser in die Schulen eingedrungen war. Teile des Orts waren ohne Strom. Im nahegelegenen Gracac mussten sich Bewohner in den oberen Stockwerke ihrer Häuser in Sicherheit bringen. Überschwemmungen wurden auch im Nordwesten Bosniens gemeldet. Für die kommenden Tage sind weitere Regenfälle gemeldet. In Italien warnte der Zivilschutz für die Region Emilia-Romagna vor Überschwemmungen und Erdrutschen. In Sizilien regnete es heute schon sehr heftig.

