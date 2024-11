Stürme und Regen in Kalifornien (Stephen Lam / San Francisco Chroni / Stephen Lam)

Wie die Behörden im US-Bundesstaat Washington meldeten, wurde eine Obdachlose von einem umgestürzten Baum erschlagen. Eine weitere Frau sei in ihrem Haus ums Leben gekommen, als ein Baum auf das Gebäude stürzte. Starke Windböen brachten auch Strommasten zu Fall, mehr als 350.000 Menschen in Washington und Kalifornien sind ohne Strom. Am Flughafen von San Francisco wurden Dutzende Flüge gestrichen. Die Behörden warnten angesichts weiterer Regenfälle vor Schlammlawinen. Das Unwetter soll bis zum Wochenende anhalten.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.