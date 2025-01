Wintersturm in den USA (Joshua A. Bickel / AP / dpa / Joshua A. Bickel)

Nach Angaben von Meteorologen gelten für rund 60 Millionen Einwohner in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten im Mittleren Westen und an der Ostküste Unwetterwarnungen. Mehr als 1.700 Flüge wurden dem Sender CNN zufolge bislang gestrichen. Auch konnten zahlreiche Züge nicht verkehren. Schulen blieben geschlossen. In einer ersten Bilanz sprach die Polizei von hunderten Autounfällen auf glatten Straßen. Zudem steckten viele Fahrzeuge im Schneetreiben fest.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.