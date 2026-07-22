US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat vor dem Senat weitere Milliarden für den Iran-Krieg beantragt. (picture alliance/Anadolu/Dursun Aydemir)

Diese Zahl nannte er in einer Senatsanhörung. Dort verteidigte er einen Antrag auf zusätzliche Mittel in Höhe von rund 67 Miliarden Dollar. Das Geld sei dringend notwendig, um die Kosten für den Krieg bis Ende September zu decken, führte Hegseth aus.

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben erneut Angriffe auf den Iran geflogen. Ziele seien unter anderem Flugzeughallen und Lagerstätten für Drohnen gewesen. Die iranische Armee erklärte, sie habe eine US-Militärbasis im Golfstaat Kuwait angegriffen.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.