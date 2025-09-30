Hochrangige Vertreter des US-Militärs nahmen an der Veranstaltung auf dem Stützpunkt Quantico teil. (AP / Evan Vucci)

Alle Programme für Gleichstellung und gegen Diskriminierung würden rückgängig gemacht, sagte Minister Hegseth in einer Rede vor führenden Militärvertretern auf dem Stützpunkt Quantico südlich von Washington. Er bezeichnete Beförderungen aufgrund von Hautfarbe und Geschlecht als '"ideologischen Müll". Wenn das bedeute, dass sich für einige Kampfaufgaben keine Frauen qualifizierten, dann sei es so, betonte Hegseth. Zugleich schwor er die Militärführung darauf ein, sich auf einen Krieg vorzubereiten, um Frieden zu bewahren. Präsident Trump sagte, man werde nicht politisch korrekt sein, wenn es um die Verteidigung der amerikanischen Freiheit gehe. - Hegseth, den die US-Regierung neuerdings als 'Kriegsminister' bezeichnet, hatte auch die im Ausland stationierte Militärführung zu diesem Treffen einbestellt.

