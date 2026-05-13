Iran-Krieg

"Törichterweise übertrieben": US-Verteidigungsminister Pete Hegseth (picture alliance / newscom | BONNIE CASH)

Er sagte er in einem Ausschuss des Repräsentantenhauses in Washington, die Debatte um Vorräte des Militärs sei "törichterweise und wenig hilfreich übertrieben" worden. Vielmehr habe man reichlich von dem, was man brauche. Generalstabschef Caine teilte mit, die Regionalkommandos der US-Armee hätten ausreichend Munition für die laufenden Missionen gemeldet. Am Wochenende hatte der demokratische Senator Kelly erklärt, die Vorräte des amerikanischen Streitkräfte seien im Zuge des Iran-Kriegs stark aufgezehrt worden, darunter auch Raketen und Marschflugkörper. Es werde Jahre dauern, um diese Bestände wieder aufzubauen.

Kelly warnte, die USA könnten im Falle eines längeren Angriffs nicht in der Lage sein, ihr Land zu verteidigen.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.