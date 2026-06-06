D-Day-Gedenken

US-Verteidigungsminister Hegseth legt bei einer Gedenkveranstaltung zum D-Day auf dem US-Soldatenfriedhof in Colleville-sur-Mer in der Normandie einen Kranz nieder (picture alliance / AP Photo / Jeremias Gonzalez / Jeremias Gonzalez)

Die Vereinigten Staaten müssten den Weg weisen und die Verbündeten an ihrer Seite stehen, sagte Hegseth anlässlich des 82. Jahrestags der Landung der Alliierten in der Normandie auf dem amerikanischen Soldatenfriedhof in Colleville-sur-Mer. Seine Teilnahme an einer internationalen Gedenkfeier hatte der Pentagon-Chef kurzfristig abgesagt. Diese findet in Langrune-sur-Mer in Anwesenheit von Frankreichs Regierungschef Lecornu und des britischen Verteidigungsministers Healey statt.

Die Landung in der Normandie mitr knapp 7.000 Schiffen und mehr als 130.000 Soldaten trug wesentlich entscheidend zum Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg bei.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.