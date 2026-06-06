D-Day-Gedenken

US-Verteidigungsminister Hegseth legt bei einer Gedenkveranstaltung zum D-Day auf dem US-Soldatenfriedhof in Colleville-sur-Mer in der Normandie einen Kranz nieder (picture alliance / AP Photo / Jeremias Gonzalez / Jeremias Gonzalez)

Er sagte auf dem amerikanischen Soldatenfriedhof im französischen Colleville-sur-Mer, heute würden andere europäische Strände als am D-Day von gefährlichen Ideologien gestürmt - in Spanien, Griechenland und Bulgarien. Hegseth sprach von einer Invasion, die Europa bekämpfen müsse.

Der Pentagon-Chef verlangte zudem von den europäischen Ländern den Ausbau ihrer Verteidigungsfähigkeiten. Die Vereinigten Staaten müssten den Weg weisen und die Verbündeten an ihrer Seite stehen, sagte er.

Seine Teilnahme an einer internationalen Gedenkfeier hatte Hegseth kurzfristig abgesagt. Die Landung in der Normandie mit knapp 7.000 Schiffen und mehr als 130.000 Soldaten trug entscheidend zum Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg bei.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.