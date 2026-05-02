Fußball-Bundesliga

Eren Dinkçi vom FC Heidenheim beim Torschuss zum zwischenzeitlichen 0:2 (Harry Langer / dpa )

Am 32. Spieltag rettete der alte und neue deutsche Meister dank Michael Olise (90. + 10) daheim ein 3:3 gegen den Tabellenletzten, der dank des Punktes den vorzeitigen Abstieg zumindest noch einmal verhinderte.

In einem Duell um die Qualifikation für die Champions League trennten sich die TSG Hoffenheim und der in Unterzahl spielende VfB Stuttgart 3:3. Der Hamburger SV ist dank des 2:1 bei Eintracht Frankfurt fast gerettet. Der 1. FC Union Berlin holte mit dem 2:2 gegen den 1. FC Köln den ersten Punkt unter Trainerin Marie-Louise Eta. Werder Bremen muss nach dem 1:3 gegen den FC Augsburg wie Union weiter um den Klassenerhalt bangen.

Im Abendspiel treffen Leverkusen und Leipzig aufeinander.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.