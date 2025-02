Conference League

Heidenheim scheidet gegen Kopenhagen aus

In der Conference League hat der 1. FC Heidenheim gegen den FC Kopenhagen mit 1:3 nach Verlängerung verloren. Damit scheidet die Mannschaft aus dem Wettbewerb aus. Das Hinspiel in der Vorwoche in Kopenhagen hatten die Heidenheimer überraschend mit 2:1 gewonnen.