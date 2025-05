1. FC Heidenheim - SV Elversberg: Heidenheims Budu Zivzivadze (l) in Aktion gegen Maximilian Rohr (M) und Elias Baum (r). (Harry Langer / dpa / Harry Langer)

Der Erstliga-16. von der Ostalb setzte sich im Relegations-Rückspiel mit 2:1 beim saarländischen Zweitligisten SV Elversberg durch. Vor 10.000 Zuschauern erzielten Mathias Honsak in der 9. Minute und Leonardo Scienza in der fünften Minute der Nachspielzeit die Tore für die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt.

Der zwischenzeitliche Ausgleich von Robin Fellhauer in der 31. Minute reichte den Elversbergern, die sich als Dritter der 2. Liga für die Relegation qualifiziert hatten, nicht für den ersten Aufstieg in die Bundesliga. Vor vier Jahren spielten die Saarländer noch in der Regionalliga.

Im Hinspiel hatten sich Heidenheim und Elversberg 2:2 getrennt.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.