SPD-Personalien

Noch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). (picture alliance / photothek.de / Kira Hofmann)

Der SPD-Politiker sagte den Sendern Pro/, Sat.1 und Kabel Eins in Peine, er sei gerne Arbeitsminister. Es sei aber in Ordnung, dass man nicht die gesamte Regierung mit niedersächsischen Männern aus der SPD besetzen könne. Er werde sein Job tun, als Abgeordneter in der SPD-Bundestagsfraktion. Der SPD-Vorsitzende Klingbeil, der Finanzminister wird, sowie Verteidigungsminister Pistorius kommen aus Niedersachsen. Die SPD will spätestens am Montag die Namen der Kabinettsmitglieder bekannt geben.

