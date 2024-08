Steuer-Bonus

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Das Papier wurde Medienberichten zufolge zur Abstimmung an die anderen Ministerien sowie an Länder und Verbände verschickt. Das Kabinett soll die Änderungen Anfang September als eine weitere Maßnahme im Kampf gegen den Arbeitskräftemangel beschließen. Geplant ist unter anderem eine Rentenaufschubprämie für Beschäftigte, die über die Regelaltersgrenze hinaus arbeiten. Sie sollen zudem faktisch eine Lohnaufstockung erhalten, indem Arbeitgeber ihren Beitrag zur Arbeitslosen- und Rentenversicherung direkt an die Beschäftigten auszahlen.

Das Vorhaben ist Teil der sogenannten Wachstumsinitiative, die das Kabinett Mitte Juli beschlossen hat. Von den insgesamt 49 Maßnahmen in zahlreichen Bereichen verspricht sich die Regierung eine Ankurbelung der Konjunktur.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.