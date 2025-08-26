Religionsbeauftragter der SPD-Bundestagsfraktion, Hubertus Heil. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Politiker sollten ihnen nicht vorschreiben, zu welchen Themen sie Stellung bezögen, sagte der frühere Bundesarbeitsminister der Monatszeitschrift "Herder-Korrespondenz". Man dürfe nicht nur gefällige Meinungen von den Kirchen erwarten. Als Christ finde er, dass eine - Zitat - "stumme Kirche eine dumme Kirche" wäre. Zugleich betonte Heil, wenn sich Kirchen politisch äußerten, müssten sie auch damit leben, dass sie Widerspruch erhielten. - In der Vergangenheit hatte es unter anderem aus den Reihen des Koalitionspartners CDU und CSU Kritik an politischen Äußerungen von Kirchenvertretern gegeben.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.