Bundesarbeitsminister

Heil will die Arbeitsbedingungen von Paketboten verbessern. Pakete über 20 Kilogramm sollen dann durch eine Spedition von zwei Personen transportiert werden. (dpa / picture alliance / Jürgen Held )

Der SPD-Politiker sagte der "Bild am Sonntag", dass dafür unter anderem die Vorschriften für schwere Pakete geändert werden sollen. Wenn die Pakete mehr als 20 Kilo wiegen, sollen sie in Zukunft durch Speditionen mit zwei Personen zugestellt werden. Eine solche Gewichtsbegrenzung hatte auch die Gewerkschaft Verdi gefordert. Für Pakete ab einem Gewicht von zehn Kilogramm will der SPD-Politiker eine Kennzeichnungspflicht einführen.

Die Deutsche Post DHL hält eine gesetzliche Begrenzung für denkbar. Die Grenze müsse aber auch bei Mitbewerbern kontrolliert werden, sagte ein DHL-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Nach Angaben des Konzerns liegt der Anteil der Sendungen von über 20 Kilogramm bei 1,7 Prozent. Zudem gebe es Hilfsmittel wie Zustellkarren.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.