"Equal Pay Day"

Hubertus Heil (SPD), Bundesminister für Arbeit und Soziales (IMAGO / Christian Spicker / IMAGO / Christian Spicker)

Der SPD-Politiker sagte im ZDF, es müsse dafür gesorgt werden, dass gerechter gezahlt werde. Er kündigte an, das sogenannte Entgelttransparenzgesetz zu verschärfen. Das Gesetz soll Gehaltsunterschiede offenlegen. Es gilt bisher aber nur für Unternehmen ab 200 Mitarbeitern. Heil kündigte zudem an, Klagen gegen Lohndiskriminierung zu erleichtern. So sollen auch Gewerkschaften oder Organisationen für Einzelpersonen klagen können.

Mitte Februar hatte das Bundesarbeitsgericht in Erfurt ein weitreichendes Urteil zum Thema "Equal Pay" gefällt. Demnach dürfen Arbeitgeber Verdienstunterschiede von Frauen und Männern nicht mit ihrem unterschiedlichen Verhandlungsgeschick begründen. (Aktenzeichen: 8 AZR 450/21)

Heil verwies darauf, dass die Löhne dort - wo es Tarifverträge gebe - in der Regel besser seien. Die Einführung und Erhöhung des Mindestlohns bezeichnete Heil als Fortschritt. Er helfe vor allem Frauen, betonte der Arbeitsminister. Um tradierte Rollenbilder aufzubrechen, forderte Heil in allen Schulen in Deutschland eine frühere Berufsorientierung. Wenn es immer nur heiße, es gebe Piloten und junge Mädchen nicht erlebten, dass es auch Pilotinnen gebe, gebe es weniger Orientierung. Dann sei die Berufswahl eher immer sehr klassisch, sagte Heil. Das habe nicht nur Folgen für die Löhne, sondern auch für die Rente.

"Gender Pension Gap": Frauen haben im Alter 30 Prozent weniger Einkünfte als Männer

Zu diesem Thema veröffentlichte das Statistische Bundesamt nun neue Daten . Demnach liegen die Jahreseinkünfte von Frauen im Alter um knapp 30 Prozent niedriger als jene von Männern. Den Angaben zufolge verfügten Frauen ab 65 Jahren im Jahr 2021 über Einkünfte von gut 17.800 Euro brutto. Gleichaltrige Männer kamen auf gut 25.400 Euro. Diese Lücke wird auch "Gender Pension Gap" genannt. Als Hauptgründe dafür gelten die höhere Teilzeitquote bei Frauen, schlechter bezahlte Jobs und häufigere Auszeiten etwa zur Kinderbetreuung.

Rund 29 Prozent der erfassten Frauen erhalten den Angaben zufolge unter anderem Hinterbliebenenrenten, also Zahlungen aus der Altersversorgung ihrer verstorbenen Partner. Ohne diese Bezüge würde die geschlechtsspezifische Rentenlücke auf 42,6 Prozent wachsen.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.