Orthodoxes Osterfest

Orthodoxe Christen feiern das Heilige Feuer in der Grabeskirche in Jerusalem. Archivbild. (dpa)

In der Grabeskirche entzündete der griechisch-orthodoxe Patriarch Theophilos III. daran Kerzen, die er an Gläubige weitergab. Anschließend wird das Feuer zu orthodoxen Gemeinden in aller Welt gebracht. Nach deren Glauben entsteht das Feuer jedes Jahr am Karsamstag-Nachmittag ohne natürlichen Ursprung am Grab Jesu.

Vor der Zeremonie in Jerusalem hatte es Steit um die Zahl der Teilnehmer gegeben. Israel hatte angekündigt, insgesamt 1.800 Menschen den Zutritt zur Grabeskirche zu erlauben. Orthodoxe Kirchenvertreter sprachen von unangemessenen Beschränkungen. Als Konsequenz einer Massenpanik mit mehr als 40 Toten bei einem jüdischen Fest vor zwei Jahren war die Zahl der Gläubigen beschränkt worden.

